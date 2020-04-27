Video Spor Bülent Uygun: "Hedefim Anadolu'dan Bir Takım İle Şampiyonluk Yaşamak" / Ana Haber / 26.04.2020

Bülent Uygun: "Hedefim Anadolu'dan Bir Takım İle Şampiyonluk Yaşamak" / Ana Haber / 26.04.2020

Bülent Uygun:
27.04.2020 | 13:43
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bülent Uygun: Kalan Maçları Her Takım Kendi Sahasında Oynarsa Daha Doğru Olur 10:01
Bülent Uygun: "Kalan Maçları Her Takım Kendi Sahasında Oynarsa Daha Doğru Olur" 27.04.2020 | 15:32
Bülent Uygun: Altyapılara Destek Olmalıyız 11:56
Bülent Uygun: "Altyapılara Destek Olmalıyız" 27.04.2020 | 15:31
Bülent Uygun: Hedefim Anadolu'dan Bir Takım İle Şampiyonluk Yaşamak / Ana Haber / 26.04.2020 10:20
Bülent Uygun: "Hedefim Anadolu'dan Bir Takım İle Şampiyonluk Yaşamak" / Ana Haber / 26.04.2020 27.04.2020 | 13:43
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 06:36
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 27.04.2020 | 10:45
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Adam Stachowiak açıklaması 31:57
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Adam Stachowiak açıklaması 26.04.2020 | 21:00
Trabzonspor'dan Serdar Gürler'e kanca! 01:01
Trabzonspor'dan Serdar Gürler'e kanca! 26.04.2020 | 15:10
Transfer piyasası değişecek 03:01
Transfer piyasası değişecek 26.04.2020 | 14:51
‘Agüero’ ile gol kaçıran Agüero bakın nasıl tepki verdi 00:12
‘Agüero’ ile gol kaçıran Agüero bakın nasıl tepki verdi 26.04.2020 | 14:50
Trabzonspor Rezan Çorlu'nun peşinde 00:39
Trabzonspor Rezan Çorlu'nun peşinde 26.04.2020 | 14:49
Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım 00:59
Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım 26.04.2020 | 14:49
Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor 01:01
Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor 26.04.2020 | 14:48
Abdullah Avcı: Teklifler aldım 01:26
Abdullah Avcı: Teklifler aldım 26.04.2020 | 14:47
Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum 00:55
Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum 26.04.2020 | 14:47
Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası 00:51
Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası 26.04.2020 | 14:46
Galatasaray'da feda krizi 01:41
Galatasaray'da feda krizi 26.04.2020 | 14:46
Galatasaray'da Marcao'ya indirim olmayacak 00:37
Galatasaray'da Marcao'ya indirim olmayacak 26.04.2020 | 14:45
Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız 00:46
Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız 26.04.2020 | 14:45
Stephen Appiah yaşlanmıyor! 01:00
Stephen Appiah yaşlanmıyor! 26.04.2020 | 11:50
Naci Ünüvar karantinada şov yaptı 00:09
Naci Ünüvar karantinada şov yaptı 26.04.2020 | 01:28
‘Agüero’ ile gol kaçıran Sergio Agüero'dan eğlendiren görünüler 00:12
‘Agüero’ ile gol kaçıran Sergio Agüero'dan eğlendiren görünüler 26.04.2020 | 00:55

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, A Spor'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Uygun, "Hedefim Anadolu'dan bir takım ile şampiyonluk yaşamak." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA