Video Spor Bülent Uygun: "Kalan Maçları Her Takım Kendi Sahasında Oynarsa Daha Doğru Olur"

Bülent Uygun: "Kalan Maçları Her Takım Kendi Sahasında Oynarsa Daha Doğru Olur"

Bülent Uygun:
27.04.2020 | 15:32
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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, A Spor'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Ligdeki kalan maçların belirli şehirlerde tamamlanabileceği ihtimali ile ilgili soruyu cevaplayan Uygun, "Kalan maçları her takım kendi sahasında oynarsa daha mantıklı olur." dedi.

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