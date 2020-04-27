Bülent Uygun: "Kalan Maçları Her Takım Kendi Sahasında Oynarsa Daha Doğru Olur"
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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, A Spor'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Ligdeki kalan maçların belirli şehirlerde tamamlanabileceği ihtimali ile ilgili soruyu cevaplayan Uygun, "Kalan maçları her takım kendi sahasında oynarsa daha mantıklı olur." dedi.