Burak Yılmaz Lille'de! İşte alacağı ücret

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e transfer oldu. Milli golcü Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Detayları A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.