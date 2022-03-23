Video Spor Burak Yılmaz: "Saygımız büyük ama..."
Burak Yılmaz:

Burak Yılmaz: "Saygımız büyük ama..."

23.03.2022 | 22:29

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A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz'in dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduğunu ancak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

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