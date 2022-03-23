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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Bu kez ağlamayacağım" 23.03.2022 | 22:31
08:34
Burak Yılmaz: "Saygımız büyük ama..." 23.03.2022 | 22:29
03:24
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile anlaşma sağlandı 22.03.2022 | 18:16
00:52
Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi | Video 21.03.2022 | 13:16
09:28
İsmail Kartal: "Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum" 21.03.2022 | 00:00
12:32
Domenec Torrent: "Oynanan oyuna göre adil olmadı" 21.03.2022 | 00:00
02:59
Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK 20.03.2022 | 17:04
05:50
Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan açıklaması! 20.03.2022 | 00:35
13:35
03:12
13:00
Domenec Torrent: "Sonuçtan memnun değiliz" 18.03.2022 | 01:41
04:32
Xavi Hernandez: Domine ettik 18.03.2022 | 00:12
21:44
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13:26
Galatasaray maçı öncesi Aubameyang konuştu 16.03.2022 | 22:19
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Xavi Hernandez: "Çok zor bir atmosfer olacak" 16.03.2022 | 22:18
03:20
Domenec Torrent: "İlk yarıdaki takımı istiyoruz" 15.03.2022 | 00:54
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Ghezzal'ın hareketi kırmızı kart mı? Erman Toroğlu açıkladı... 15.03.2022 | 00:17
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz'in dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduğunu ancak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.