Video Spor Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür!

Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür!

Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür!
01.08.2020 | 14:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür! 02:48
Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür! 01.08.2020 | 14:53
Galatasaray'ın istediği yıldızları canlı yayında açıkladı! Belhanda ve Falcao'nun yerlerine... 00:35
Galatasaray'ın istediği yıldızları canlı yayında açıkladı! Belhanda ve Falcao'nun yerlerine... 31.07.2020 | 23:04
Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti 00:58
Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti 31.07.2020 | 22:23
Abdullah Avcı'da sona doğru 05:11
Abdullah Avcı'da sona doğru 31.07.2020 | 22:23
Kaan Ayhan Sassuolo'ya imza atıyor 01:41
Kaan Ayhan Sassuolo'ya imza atıyor 31.07.2020 | 21:34
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için fırsat kaçtı mı? 03:00
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için fırsat kaçtı mı? 31.07.2020 | 18:59
Hıncal Uluç: Ligi dizayn edenler fikstürü mü dizayn edemeyecek? 00:56
Hıncal Uluç: Ligi dizayn edenler fikstürü mü dizayn edemeyecek? 31.07.2020 | 18:38
Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan! 01:28
Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan! 31.07.2020 | 14:14
Turgay Demir: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa... 02:17
Turgay Demir: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa... 31.07.2020 | 13:39
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum 02:22
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum 31.07.2020 | 00:46
Yeni Malatyaspor Yalçın Koşukavak ile anlaştı 00:57
Yeni Malatyaspor Yalçın Koşukavak ile anlaştı 30.07.2020 | 22:36
Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı! 00:59
Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı! 30.07.2020 | 20:30
Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta 01:13
Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta 30.07.2020 | 19:50
CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber 02:43
CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber 30.07.2020 | 19:31
Rıza Çalımbay yabancı kuralının ertelenmesini değerlendirdi 06:54
Rıza Çalımbay yabancı kuralının ertelenmesini değerlendirdi 30.07.2020 | 17:07
Mustafa Akgören: Puan silinme olmasa 40 puandan fazla alırdık 05:23
Mustafa Akgören: Puan silinme olmasa 40 puandan fazla alırdık 30.07.2020 | 15:46
Murat Sancak: Süper Lig'e hasret bir takımız inşallah çıkarız 02:14
Murat Sancak: Süper Lig'e hasret bir takımız inşallah çıkarız 30.07.2020 | 15:46
Bayram Akgül: Küme düşmenin kaldırılması bizi memnun etti 01:41
Bayram Akgül: Küme düşmenin kaldırılması bizi memnun etti 30.07.2020 | 15:45
Eddie Newton ve Trabzonsporlu futbolcular A Spor'a konuştu 04:51
Eddie Newton ve Trabzonsporlu futbolcular A Spor'a konuştu 30.07.2020 | 15:41
İşte Trabzonsporluların kupa coşkusu! 01:22
İşte Trabzonsporluların kupa coşkusu! 30.07.2020 | 15:41

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve sezonun bitmesiyle alacaklarını bırakarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, Fransız kulübü ile resmi sözleşme imzaladı. Yılmaz, imza töreninde bir diğer milli yıldızımız Zeki Çelik'e teşekkür etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları
Bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca çok baskılı yerlerde ve büyük takımlarda oynadım. Bu baskı bana iyi geliyor. Bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum.

Zeki Çelik bana 17 numaralı formayı verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye, Zeki ve Yusuf'u takip ediyor. Ben de bu nedenle takıma hakimim.

20 gün önce menajerimle irtibata geçildi. İstanbul'da yüz yüze görüşme gerçekleşti. O toplantıdan sonra kararımı verdim. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile konuştuğumda beklediğimin üstünde cevaplar aldım. Burada severek oynamaları kararımda çok etkili oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA