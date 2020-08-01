Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve sezonun bitmesiyle alacaklarını bırakarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, Fransız kulübü ile resmi sözleşme imzaladı. Yılmaz, imza töreninde bir diğer milli yıldızımız Zeki Çelik'e teşekkür etti.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları

Bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca çok baskılı yerlerde ve büyük takımlarda oynadım. Bu baskı bana iyi geliyor. Bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum.



Zeki Çelik bana 17 numaralı formayı verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye, Zeki ve Yusuf'u takip ediyor. Ben de bu nedenle takıma hakimim.



20 gün önce menajerimle irtibata geçildi. İstanbul'da yüz yüze görüşme gerçekleşti. O toplantıdan sonra kararımı verdim. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile konuştuğumda beklediğimin üstünde cevaplar aldım. Burada severek oynamaları kararımda çok etkili oldu.