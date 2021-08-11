Video Spor Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu

Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu

Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu
11.08.2021 | 20:03

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Gün Ortası programına katılarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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