Video Spor Canlı yayında flaş açıklama! "Fatih Terim'in cezası 3 maça inecek"

Canlı yayında flaş açıklama! "Fatih Terim'in cezası 3 maça inecek"

Canlı yayında flaş açıklama!
25.12.2020 | 20:11

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Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Benim aldığım istihbaratlara göre, savunma yapıldıktan sonra Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 3'e inecek" ifadelerini kullandı.

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