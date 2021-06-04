Video Spor Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz

Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz

Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz
04.06.2021 | 00:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz 02:23
Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz 04.06.2021 | 00:39
Altay Bayındır: Önemli olan milli takımın başarısıdır 01:35
Altay Bayındır: Önemli olan milli takımın başarısıdır 03.06.2021 | 23:20
Türkiye Moldova Milli Maçı izle | CANLI YAYIN | Avrupa Şampiyonası EURO 2020 Türkiye Moldova TRT SPOR izle 16:54
Türkiye Moldova Milli Maçı izle | CANLI YAYIN | Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Türkiye Moldova TRT SPOR izle 03.06.2021 | 19:46
Türkiye Moldova maçı CANLI İZLE! EURO 2020 hazırlık maçı Türkiye Moldova Milli Maçı TRT SPOR canlı izle 16:54
Türkiye Moldova maçı CANLI İZLE! EURO 2020 hazırlık maçı Türkiye Moldova Milli Maçı TRT SPOR canlı izle 03.06.2021 | 19:46
Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'da 00:57
Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'da 03.06.2021 | 01:18
Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da 02:02
Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da 03.06.2021 | 01:16
10 yaşındaki ‘Kayserili Messi’ çalımlarıyla hayran bırakıyor | Video 01:33
10 yaşındaki ‘Kayserili Messi’ çalımlarıyla hayran bırakıyor | Video 02.06.2021 | 14:26
Milli Atlet Zübeyde Süpürgeci'nin rekor kırarak altın madalya kazandığı gururlandıran anlar kamerada! 00:47
Milli Atlet Zübeyde Süpürgeci'nin rekor kırarak altın madalya kazandığı gururlandıran anlar kamerada! 02.06.2021 | 10:52
Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek 00:49
Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek 01.06.2021 | 13:43
Servet Çetin: Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli | Video 05:58
Servet Çetin: "Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli" | Video 01.06.2021 | 10:54
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! 01:25
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! 01.06.2021 | 09:18
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a döndü! 08:16
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a döndü! 31.05.2021 | 16:47
Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik | Video 02:15
Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: "Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik" | Video 31.05.2021 | 12:57
A Milli Futbol Takımı kampında gülümseten 'Kurtlar Vadisi Polat Alemdar' sorusu! 02:43
A Milli Futbol Takımı kampında gülümseten 'Kurtlar Vadisi Polat Alemdar' sorusu! 31.05.2021 | 11:13
Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi istiyor 01:03
Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi istiyor 31.05.2021 | 11:12
Galatasaray'da kiralık olan Halil, Gedson ve Onyekuru ne olacak? 01:15
Galatasaray'da kiralık olan Halil, Gedson ve Onyekuru ne olacak? 31.05.2021 | 09:39
Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar! 12:47
Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar! 31.05.2021 | 09:37
Spordaki yatırımlar meyvesini veriyor! Türk sporcular birçok branşta zirveye çıktı 04:55
Spordaki yatırımlar meyvesini veriyor! Türk sporcular birçok branşta zirveye çıktı 31.05.2021 | 08:50
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik Güçlü yürüyüşümüz devam edecek | Video 02:21
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik "Güçlü yürüyüşümüz devam edecek" | Video 31.05.2021 | 08:39
Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu anlar! 02:51
Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu anlar! 31.05.2021 | 00:17

EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takımı'mız, şampiyona öncesi moral kazandı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından İtalya maçını değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA