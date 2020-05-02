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OTOMATİK OYNAT
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Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
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Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
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Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
01:51
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
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Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020 | 15:26
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TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı 02.05.2020 | 15:25
00:15
Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN 02.05.2020 | 14:57
06:29
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 02.05.2020 | 10:55
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Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim 01.05.2020 | 23:45
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Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01.05.2020 | 15:42
01:56
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020 | 15:18
01:56
Selçuk İnan: Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor 01.05.2020 | 15:14
01:08
Fatih Terim'den Mariano'ya mesaj 01.05.2020 | 15:13
03:05
Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik 01.05.2020 | 15:11
00:49
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bırakmayacak 01.05.2020 | 15:11
05:51
Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz 01.05.2020 | 15:05
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Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl? İşte detaylar 01.05.2020 | 13:59
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Ender Bilgin: Her şeyin bir sonu var bu da geçecek 01.05.2020 | 13:55
Gerek FFP gerekse corona virüsünün oluşturduğu maddi kayıplar nedeniyle ilk etapta bonservissiz oyunculara yönelecek Galatasaray, gündemine Caner Erkin'i almıştı. Fenerbahçe'nin de takibinde olan sol bek oyuncusu hakkında son bilgileri, A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.