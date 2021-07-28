Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a Berkan Kutlu müjdesi!
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Canlı yayında flaş Diego Godin sözleri! "Beşiktaş transfer ederse..." 26.07.2021 | 13:40
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye transfer itirafında bulundu. Epözdemir, Berkan Kutlu transferine dair soruya "Nasipse olur" dedi.