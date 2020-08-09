Canlı yayında flaş sözler! "Abramovich Galatasaray'ı alsaydı..."
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FIFA menajeri Ceylan Çalışkan, Transfer Raporu programında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich Galatasaray'ı alsaydı sarı-kırmızılılar Avrupa'da başarılar kazanırdı." dedi.