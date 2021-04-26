Canlı yayında Valencia için flaş sözler! 'O şans Samatta'ya da verildi ama...'

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Valencia hakkında övgü dolu sözler söyledi! 'Emre Belözoğlu döneminin en belirgin değişikliklerinden biri Valencia artık kaleye daha yakın oynuyor. Valencia, milli takımında da santrafor oynuyordu. Bu şans Samatta'ya da verildi fakat oyuncu şansı kullanamadı.'