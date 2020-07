Çarpıcı iddia! G.Saray İrfan Can transferini bitirdi

Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ile ilgilendiği ifade ediliyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında İrfan Can için çarpıcı ifadeler kullandı. Bol, "Galatasaray İrfan Can transferini bitirdi diye duyuyorum." şeklinde konuştu.