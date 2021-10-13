Video Spor ‘Çayı özledim’ diyen Milli sporcuya Vali’den çay | Video
‘Çayı özledim’ diyen Milli sporcuya Vali’den çay | Video

‘Çayı özledim’ diyen Milli sporcuya Vali’den çay | Video

13.10.2021 | 10:31

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İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Dinç Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’yu ziyaret etti. Valilik makamına girdiğinde kendisine kucak açarak ‘Şampiyon hoş geldin’ diyerek karşılayan Vali Hamza Aydoğdu’ya sarılan Milli sporcu şampiyonluk sevincini Vali Aydoğdu ile paylaştı.

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2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Milli takım kalecisi Aksaraylı özel sporcu Aksaray'da davul zurna eşliğinde büyük coşku ile karşılandı. Milli sporcu Hüseyin Dinç; annesi Aysel, babası Hasan Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Özel Sporcular Spor Federasyonu Yetkilisi Cem Elibol, Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Şükran Gevenç ile birlikte Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya ziyarette bulundu.

İYİKİ VARSIN ŞAMPİYON

Madalyasını büyük gururla taşıyan Dinç, Valilik makamına girişinde kendisine kucak açarak karşılayan Vali Aydoğdu'ya sarılarak şampiyonluk sevincini paylaştı. Milli takımın kalecisi özel sporcu Hüseyin Dinç'in sıcak ve içten davranışları karşısında duygulanan Vali Aydoğdu "Seninle gurur duyuyoruz, iyi ki varsın şampiyon" diyerek özel sporcuya sarılıp tebrik etti.

Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımını Aksaray'da kampa davet eden Vali Aydoğdu Aksaray'ın kamp alanı ve diğer spor altyapısına sahip olduğunu belirtti. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Milli sporcunun kartal pençesi hareketine karşılık veren Vali Aydoğdu, "Bir Fenerbahçeli olarak bugün senin için bu hareketi yapıyorum." diyerek karşılık verdi.

"ÇAYI ÖZLEDİM"

Vali Hamza Aydoğdu'nun 'Türkiye'de en çok neyi özledin?' sorusuna, 'En çok çayı özledim' diye cevap vermesi üzerine özel sporcunun koluna giren Aydoğdu, Valilik yanında bulunan çay bahçesine götürdüğü Milli sporcu ve ailesi ile birlikte çay içti. Çevik Kuvvet Polisleri ile Milli sporcuyu tanıştıran Vali Aydoğdu Aksaray'ın çok özel Milli sporcusu ile gurur duyduğunu söyledi. Vatandaşların alkış ve sevgi gösterilerine madalyasını göstererek karşılık veren Milli özel sporcu Hüseyin Dinç formasındaki Türk bayrağını göstererek şampiyonluk sevincini paylaştı.

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