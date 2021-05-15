Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarlarını kartal pençesiyle selamladı!
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Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş, bugün Göztepe deplasmanında şampiyonluk için son kez sahaya çıkıyor. Ligin son maçı öncesi Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, Göztepe’deki taraftarı kartal pençesiyle selamladı. Cenk Tosun sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.