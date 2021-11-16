Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne?

Beşiktaş transfer döneminde forvet takviyesi yapacak. Siyah beyazlı ekip, Michi Batshuayi'yi yedekleyecek bir isim arıyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, en doğru ismin Cenk Tosun olduğunu söyledi. Şahinoğlu, "Batshuayi'yi yedekleyecek en doğru tercih Cenk Tosun. Uzun bir sakatlık döneminden çıktı ama Everton'da 2 maçtır kadroya alınıyor ve az olsa da süre alabilir. Yabancı kontenjanı konusunda da sorun yaratmayacak." dedi.