Ceylan Çalışkan: Max Kruse kötü niyetli bir oyuncu

Takım Oyunu programına katılan FIFA menajeri Ceylan Çalışkan, Fenerbahçe ve Max Kruse arasında geçen olaylara değindi. Alacaklarını öne sürerek sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Kruse için Çalışkan, "Kruse kötü niyetli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.