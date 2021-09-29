Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, A Spor'a konuştu. Mavromaras, "Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş'ı seviyor. Aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.