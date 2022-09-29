Video Spor Derbi öncesinde Dolmabahçe'ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video
Derbi öncesinde Dolmabahçe'ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video

Derbi öncesinde Dolmabahçe'ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video

29.09.2022 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Derbi öncesinde Dolmabahçe’ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video 01:54
Derbi öncesinde Dolmabahçe'ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video 29.09.2022 | 10:28
Erman Toroğlu’dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası olay yorum! Türk futbolu betonun altında 02:00
Erman Toroğlu'dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 26.09.2022 | 08:26
Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 04:36
Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 25.09.2022 | 10:43
Galatasaray 2-1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER | Mata şov yaptı, Icardi golünü attı | Video 04:22
Galatasaray 2-1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER | Mata şov yaptı, Icardi golünü attı | Video 25.09.2022 | 09:26
Türkiye - Lüksemburg maçı CANLI İZLE! TRT 1 UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Lüksemburg maçı izle | Video 03:25
Türkiye - Lüksemburg maçı CANLI İZLE! TRT 1 UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Lüksemburg maçı izle | Video 22.09.2022 | 16:19
Dursun Özbek: Mayıslar Galatasaray’ındır | Video 12:30
Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video 21.09.2022 | 16:05
Kevin Mbabu, Beşiktaş’ı seçti | Video 00:07
Kevin Mbabu, Beşiktaş'ı seçti | Video 21.09.2022 | 13:29
Erling Haaland kebapçı çıktı | Video 00:14
Erling Haaland kebapçı çıktı | Video 21.09.2022 | 13:29
A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 04:28
A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19.09.2022 | 17:19
Dursun Özbek: Türk milli takımının Yusuf’u kazanması gerektiğini düşünüyorum | Video 00:59
Dursun Özbek: "Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" | Video 19.09.2022 | 14:07
Gaziantep FK’nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı | Video 00:16
Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı | Video 19.09.2022 | 13:22
Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video 03:13
Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video 19.09.2022 | 12:55
Jorge Jesus: “Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” | Video 12:39
Jorge Jesus: “Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” | Video 19.09.2022 | 09:13
Arda Güler’den çok konuşulacak cevaplar: Çubuklu forma en özeli | Video 01:16
Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar: "Çubuklu forma en özeli" | Video 18.09.2022 | 15:26
Sinan Engin A Spor’da Sergen Yalçın açıklaması! Hangi takıma imza atacak? | Video 01:25
Sinan Engin A Spor'da Sergen Yalçın açıklaması! Hangi takıma imza atacak? | Video 18.09.2022 | 13:27
İstanbulspor 2-2 Beşiktaş MAÇ SONU | Adam Murray: Yüzde 100’ü vermezsen, böyle bir sonuç çıkar | Video 07:40
İstanbulspor 2-2 Beşiktaş MAÇ SONU | Adam Murray: "Yüzde 100’ü vermezsen, böyle bir sonuç çıkar" | Video 18.09.2022 | 08:50
Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’dan sert eleştiri! Sen hakem değilsin 03:08
Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sen hakem değilsin" 16.09.2022 | 23:54
Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video 01:30
Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video 16.09.2022 | 21:02
Fatih Terim belgeseli izlenme rekoru kırdı | Video 02:14
Fatih Terim belgeseli izlenme rekoru kırdı | Video 16.09.2022 | 10:54
Rennes 2-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: 5 dakikamız daha olsaydı maçı alırdık 15:04
Rennes 2-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "5 dakikamız daha olsaydı maçı alırdık" 16.09.2022 | 09:55

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak. Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA