Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum

Ankaragücü’nün golcü futbolcusu Dever Orgill, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada bulunan yıldız isim, "Geçen sene Boyd ile çok iyi anlaşıyorduk. Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum. Sezon sonu sözleşmem bitiyor lig tamamlanınca ne olacak göreceğiz." İfadelerini kullandı.