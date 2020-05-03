Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:20
Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum 03.05.2020 | 00:32
01:52
İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum 02.05.2020 | 22:42
11:49
Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 02.05.2020 | 17:27
04:08
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 02.05.2020 | 17:27
10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
15:18
00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
01:51
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
10:15
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020 | 15:26
03:45
TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı 02.05.2020 | 15:25
00:15
Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN 02.05.2020 | 14:57
06:29
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 02.05.2020 | 10:55
11:17
Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim 01.05.2020 | 23:45
01:09
Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01.05.2020 | 15:42
01:56
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020 | 15:18
01:56
Selçuk İnan: Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor 01.05.2020 | 15:14
Ankaragücü’nün golcü futbolcusu Dever Orgill, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada bulunan yıldız isim, "Geçen sene Boyd ile çok iyi anlaşıyorduk. Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum. Sezon sonu sözleşmem bitiyor lig tamamlanınca ne olacak göreceğiz." İfadelerini kullandı.