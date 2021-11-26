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Diagne Marsilya maçı sonrasında konuştu! "Hayalim bu kupaya ulaşmak" 26.11.2021 | 10:09
13:34
27:01
Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası konuştu! "Avrupa takımı gibi oynadık" 26.11.2021 | 01:42
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Olympiakos Fenerbahçe CANLI izle! Olympiakos FB maçı EXXEN ile canlı izle 25.11.2021 | 18:44
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Dimitris Pelkas: Ülkeme dönmek çok hoş 24.11.2021 | 23:48
12:29
Vitor Pereira: Birçok sistemi deniyoruz 24.11.2021 | 23:45
07:31
Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu! "Beşiktaş gibi oynamamız lazım" 24.11.2021 | 23:44
07:24
EXXEN TV canlı izle! EXXEN TV canlı yayın nasıl izlenir? 24.11.2021 | 20:22
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Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı! 23.11.2021 | 14:06
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Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
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Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz 23.11.2021 | 00:00
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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Henüz bir şey kazanmadık..." 22.11.2021 | 23:58
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Görevine son verilen Solskjaer, gözyaşlarını tutamadı | Video 22.11.2021 | 13:08
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızlıların forveti Diagne, maç sonunda açıklamalar yaptı. Diagne, "Gruptan çıktığımıza mutluyum. Hayalim bu kupaya ulaşmak ama önümüzde bir maç daha var." dedi. Galatasaray haberleri...