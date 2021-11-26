Diagne Marsilya maçı sonrasında konuştu! "Hayalim bu kupaya ulaşmak"

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızlıların forveti Diagne, maç sonunda açıklamalar yaptı. Diagne, "Gruptan çıktığımıza mutluyum. Hayalim bu kupaya ulaşmak ama önümüzde bir maç daha var." dedi. Galatasaray haberleri...