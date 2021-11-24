Dimitris Pelkas: Ülkeme dönmek çok hoş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Dimitris Pelkas, "Gerçekten ülkeme dönmek çok hoş. Eğer yarın oynarsam elimden geleni yapıp, takımımın kazanmasını sağlayacağım." dedi.