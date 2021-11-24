Video Spor Dimitris Pelkas: Ülkeme dönmek çok hoş
Dimitris Pelkas: Ülkeme dönmek çok hoş

Dimitris Pelkas: Ülkeme dönmek çok hoş

24.11.2021 | 23:48

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Dimitris Pelkas, "Gerçekten ülkeme dönmek çok hoş. Eğer yarın oynarsam elimden geleni yapıp, takımımın kazanmasını sağlayacağım." dedi.

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