Dorukhan'ın istediği ücreti duyurdu!

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili konuştu. Domaç, "Beşiktaş, Dorukhan'a 7 milyon TL önerdi ama oyuncu 1.5 milyon Euro istiyor." ifadelerini kullandı.