Video Spor Dünyaca Ünlü Futbolcu Fredy Guarin polis tarafından kanlar içinde gözaltına alındı

Dünyaca Ünlü Futbolcu Fredy Guarin polis tarafından kanlar içinde gözaltına alındı

Dünyaca Ünlü Futbolcu Fredy Guarin polis tarafından kanlar içinde gözaltına alındı
02.04.2021 | 11:06

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Bir dönem Porto ve Inter gibi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarında forma giyen Fredy Guarin, ülkesi Kolombiya'da gözaltına alındı! Yaşanan olaylar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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