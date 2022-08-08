Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! "Takviye yapılması gereken bölgeler var"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takviye yapılması gereken bazı bölgeler olduğunu söyledi. İşte açıklamanın tamamı...