Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 02.05.2023 | 14:24 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yolunda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını ve bu odakla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bir kozmetik firması tarafından gerçekleşen söyleşide sarı-kırmızılı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın emek verilmesi gereken, üzerinden hassasiyetle durulması gereken konumda olduğunu dile getiren Özbek, "Dolasıyla başkanın sabah iş yerinde olması gerek. Başkanın da her şeyden haberdar olması gerek olduğunu düşünüyorum. Daha önceki başkanlık dönemimde de böyleydi. Rahmetli Duygun ağabey döneminde de başkan yardımcısıydım. O zaman da böyleydi. Şu anda da böyle. Bundan dolayı ziyadesiyle memnunum. Mesaimi alıyor olarak bakmıyorum. Galatasaray'a hizmet etmek için geldik. Bu hizmeti de layıkıyla yapmak zorundayız. Onun için geçen geç vakitlere kadar Galatasaray'a mesaimizi veriyoruz. Galatasaray'ı iyi günlere taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ŞAMPİYONLUK ODAKLI ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyonlukla ilgili tereddütlerinin olmadığına dikkat çeken Başkan Özbek, "Tamamen şampiyonluk odaklı çalışıyoruz. Bu tip Pazar akşamı gibi yol kazaları olabilir. Bu sporun içerisinde var. İlk defa da olmuyor. Dolasıyla çok iyi bir kadromuz var. İyi bir teknik kadromuz var. Çok kuvvetli bir yönetim kadromuz var. Dolasıyla biz normal bir şekilde başka takımlara karşı da kaybettik. Hiç etkilenmiyoruz. Okan hocanın da dediği gibi şampiyonluğun en kuvvetli adayı yine Galatasaray'dır. Puan sıralamasına baktığınız zaman bunun bu şekilde olduğu net olarak gözükmekte" cümlelerine yer verdi.