Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada 29.06.2021 | 14:06
08:06
Fenerbahçe yeni hocasını bekliyor! 29.06.2021 | 12:08
02:26
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son durum! 29.06.2021 | 09:26
06:01
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da! 29.06.2021 | 00:14
01:06
01:06
08:56
Trabzonspor yeni transfer Fode Koita'ya imza töreni düzenledi! 28.06.2021 | 17:53
01:18
Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı? 28.06.2021 | 14:20
01:15
Mostafa Mohamed'in sağlık durumu belli oldu 27.06.2021 | 21:38
00:33
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 27.06.2021 | 16:13
00:23
Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı! 27.06.2021 | 16:15
02:05
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu, kulübünde kaldı | Video 27.06.2021 | 15:59
01:18
02:25
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! Bonservis bedeli... 26.06.2021 | 21:36
18:52
03:13
02:11
Beşiktaş'ta Andros Townsend sesleri! 25.06.2021 | 22:11
01:57
Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! 25.06.2021 | 17:06
04:32
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 25.06.2021 | 15:51
Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor takımları arasındaki maçta saha içinde başlayan tartışma soyunma odasına taşındı. Futbolcular soyunma odalarının camlarını kırıp, korkulukları söktü.
BAL 1'inci Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor, Çilimli İlçe Stadyumu'nda hafta sonu karşı karşıya geldi. Gruptan çıkan ve 3 Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmada, Çilimli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde birbirlerine hakaretlerde bulunarak tartıştı. Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı. Futbolcular burada da kavga ederken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor?dan bazı futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis, futbolcuları güçlükle yatıştırdı.