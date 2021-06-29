Video Spor Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada

Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada

Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada
29.06.2021 | 14:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada 01:28
Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada 29.06.2021 | 14:06
Fenerbahçe yeni hocasını bekliyor! 08:06
Fenerbahçe yeni hocasını bekliyor! 29.06.2021 | 12:08
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son durum! 02:26
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son durum! 29.06.2021 | 09:26
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da! 06:01
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da! 29.06.2021 | 00:14
Fransa 4 - 5 İsviçre maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Fransa 4 - 5 İsviçre maç özeti goller izle! 01:06
Fransa 4 - 5 İsviçre maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Fransa 4 - 5 İsviçre maç özeti goller izle! 28.06.2021 | 20:44
Hırvatistan 3 - 5 İspanya MAÇ ÖZETİ İzle! Hırvatistan 3 - 5 İspanya geniş maç özeti gol yağmuru izle! 01:06
Hırvatistan 3 - 5 İspanya MAÇ ÖZETİ İzle! Hırvatistan 3 - 5 İspanya geniş maç özeti gol yağmuru izle! 28.06.2021 | 17:25
Trabzonspor yeni transfer Fode Koita'ya imza töreni düzenledi! 08:56
Trabzonspor yeni transfer Fode Koita'ya imza töreni düzenledi! 28.06.2021 | 17:53
Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı? 01:18
Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı? 28.06.2021 | 14:20
Mostafa Mohamed'in sağlık durumu belli oldu 01:15
Mostafa Mohamed'in sağlık durumu belli oldu 27.06.2021 | 21:38
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 00:33
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 27.06.2021 | 16:13
Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı! 00:23
Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı! 27.06.2021 | 16:15
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu, kulübünde kaldı | Video 02:05
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu, kulübünde kaldı | Video 27.06.2021 | 15:59
Son dakika: Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Paulinho hamlesi! 'Didier Drogba gibi...' 01:18
Son dakika: Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Paulinho hamlesi! 'Didier Drogba gibi...' 27.06.2021 | 11:28
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! Bonservis bedeli... 02:25
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! Bonservis bedeli... 26.06.2021 | 21:36
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 18:52
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 26.06.2021 | 17:57
Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı: Tek aday Başkan Ali Koç! İlk görüntüler... 03:13
Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı: Tek aday Başkan Ali Koç! İlk görüntüler... 26.06.2021 | 10:32
Beşiktaş'ta Andros Townsend sesleri! 02:11
Beşiktaş'ta Andros Townsend sesleri! 25.06.2021 | 22:11
Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! 01:57
Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! 25.06.2021 | 17:06
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 04:32
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 25.06.2021 | 15:51
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer sözleri! 'Mali tablodaki durum... | Video 03:12
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer sözleri! 'Mali tablodaki durum..." | Video 25.06.2021 | 15:48

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor takımları arasındaki maçta saha içinde başlayan tartışma soyunma odasına taşındı. Futbolcular soyunma odalarının camlarını kırıp, korkulukları söktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
BAL 1'inci Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor, Çilimli İlçe Stadyumu'nda hafta sonu karşı karşıya geldi. Gruptan çıkan ve 3 Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmada, Çilimli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde birbirlerine hakaretlerde bulunarak tartıştı. Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı. Futbolcular burada da kavga ederken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor?dan bazı futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis, futbolcuları güçlükle yatıştırdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA