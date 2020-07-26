Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik
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Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton, "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazanmayı bildik." dedi.