Video Spor Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik

Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik

Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik
26.07.2020 | 15:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik 00:51
Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik 26.07.2020 | 15:16
Sörloth gol kralı oldu 00:32
Sörloth gol kralı oldu 26.07.2020 | 15:16
Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı 02:27
Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı 26.07.2020 | 15:14
Emre Belözoğlu'ndan duygusal veda 00:47
Emre Belözoğlu'ndan duygusal veda 26.07.2020 | 15:13
Sergen Yalçın'dan kaleci açıklaması! 02:39
Sergen Yalçın'dan kaleci açıklaması! 26.07.2020 | 15:11
Erman Toroğlu: Sergen Yalçın bombayı üstüne attı 00:57
Erman Toroğlu: Sergen Yalçın bombayı üstüne attı 26.07.2020 | 02:20
Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu: Hayallerimin peşinden koşacağım 00:41
Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu: Hayallerimin peşinden koşacağım 26.07.2020 | 01:24
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor 00:42
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 22:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor 01:14
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 21:47
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor 01:01
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 20:45
Menajeri canlı yayında duyurdu! Caner Erkin... 01:46
Menajeri canlı yayında duyurdu! "Caner Erkin..." 25.07.2020 | 19:05
Kayserispor Trabzonspor'u ağırlıyor 01:47
Kayserispor Trabzonspor'u ağırlıyor 25.07.2020 | 17:38
Trabzonspor Abdullah Avcı ile görüştü 01:09
Trabzonspor Abdullah Avcı ile görüştü 25.07.2020 | 17:36
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da 02:27
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da 25.07.2020 | 17:34
Emre Belözoğlu futbola veda edecek mi? 00:52
Emre Belözoğlu futbola veda edecek mi? 25.07.2020 | 17:32
Giuliano Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmen açıkladı 01:47
Giuliano Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmen açıkladı 25.07.2020 | 17:31
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor 00:58
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor 25.07.2020 | 17:30
Kadıköy'de kritik maç! Fenerbahçe'nin konuğu Rizespor 01:08
Kadıköy'de kritik maç! Fenerbahçe'nin konuğu Rizespor 25.07.2020 | 17:29
Beşiktaş Başkent'te galibiyet peşinde 01:14
Beşiktaş Başkent'te galibiyet peşinde 25.07.2020 | 17:25
Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı 00:49
Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı 25.07.2020 | 17:23

Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton, "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazanmayı bildik." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA