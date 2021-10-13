Edirne'de üniversite öğrencilerinin yurtta yaptığı Cristiano Ronaldo sevinci sosyal medyayı salladı | Video
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Cristiano Ronaldo sevgisi her yerde! Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda çekilen görüntüler şimdiden sosyal medyayı salladı. Üniversite öğrencileri, bir araya toplanıp Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit ettiler. Üniversite öğrencilerinin "SIUUUU" sevinci büyük beğeni topladı.
Cristiano Ronaldo sevgisi her yerde! Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda çekilen görüntüler şimdiden sosyal medyayı salladı. Üniversite öğrencileri, bir araya toplanıp Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit ettiler. Üniversite öğrencilerinin "SIUUUU" sevinci büyük beğeni topladı.