Elazığ'daki amatör lig maçında 18 kırmızı kart çıktı!

Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların kavga ettiği karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.