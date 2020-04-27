Video Spor Emre Belözoğlu: Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız

Emre Belözoğlu: Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız

Emre Belözoğlu: Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız
27.04.2020 | 17:02
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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarına tatile çıkmadan bir hediye vermek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor...

Sarı lacivertli kulübün deneyimli oyuncusu katıldığı bir programda ramazan günlerini ve Fenerbahçe'nin sezon değerlendirmesini yaptı.

Ramazan ayı gelince insanın aklına çocukluğu geliyor diyen başarılı futbolcu, "Çocukluğumuzdan bu zamana geleceğimiz aklımıza gelmiyor tabii. Ramazanın kıymetini biraz daha fazla bilmemiz gerekiyor. Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız" dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle haftanın 4 günü evde çalıştıklarını belirten Belözoğlu, "Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. İyi çalışmaya gayret gösteriyoruz, nasıl insanlar dışarıya çıkmak istiyorsa biz de sahada olmak istiyoruz. Her şeyden bir ders çıkarmak gerekiyor, her insan gibi biz de bunun bir sınav olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin bu sezonki performansıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Fenerbahçe kaptanı, "Bu sezon şampiyonluk için biraz işimiz zor tabii. Lig bitmedi, matematiksel olarak hala şansımız var ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Hedefimiz şu anda Ziraat Türkiye Kupası olarak gözüküyor. Taraftarımızı tatile de çıkmadan önce bir kupa kazandığımızı göstermek isteriz. " dedi.

Fenerbahçe camiasının her zaman arkalarında olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Zaman zaman beklenenleri yapamasak da arkamızda oldular. Sezon sonu gelir bunun da bir bedeli olur. Hiçbir futbolcu arkadaşımız taraftarı üzmek istemez." ifadelerini kullandı.

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