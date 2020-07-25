Emre Belözoğlu futbola veda edecek mi?

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu'nun bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesi sonrasında futbola veda edeceği ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.