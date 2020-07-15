Emre Belözoğlu iki milli yıldızla görüştü

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertli ekibin gündemini değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Emre Belözoğlu'nun iki milli yıldızla görüştüğünü açıkladı. Uzundurukan, "Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için Düsseldorf ile görüştü." ifadelerini kullandı.