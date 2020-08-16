Emre Belözoğlu kariyerine nokta koydu
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı 16.08.2020 | 15:03
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Emre Belözoğlu kariyerine nokta koydu 16.08.2020 | 15:03
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Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor 16.08.2020 | 15:03
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Fenerbahçe'de Muriqi sonrası yeni fovet kim? Canlı yayında duyurdu 16.08.2020 | 14:40
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Galatasaray Omar'ı açıkladı! 16.08.2020 | 14:01
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Trabzonspor'da hedef Burke 16.08.2020 | 14:00
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Trabzonspor'da 2. corona virüsü vakası görüldü! 16.08.2020 | 13:58
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Menajerinden flaş Onyekuru açıklaması! 16.08.2020 | 10:03
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Beşiktaş Fenerbahçeli Alper Potuk'u istiyor! 15.08.2020 | 21:59
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Perotti adım adım Fenerbahçe'ye 15.08.2020 | 21:53
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Beşiktaş'tan çılgın takas! Vida ve Marcelo... 15.08.2020 | 21:49
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Beşiktaş'tan bir transfer daha! Bernard Mensah... 15.08.2020 | 18:45
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Fatih Öztürk: Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı 15.08.2020 | 17:49
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Fatih Öztürk Galatasaray'da 15.08.2020 | 17:48
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Trabzonspor'dan Ivan Marcone atağı 15.08.2020 | 17:26
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Trabzonspor'da hedef Oliver Burke 15.08.2020 | 17:26
01:05
Fatih Terim Albert Riera'dan umutlu 15.08.2020 | 17:26
Türk futbolunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.