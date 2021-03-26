Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: "Sonunun güzel olacağına..."3

Süper Lig'de Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör ilk kez sahaya çıktı. Emre Belözoğlu, antrenmanda futbolcularla kısa bir konuşma yaparak şampiyonluk inancına vurgu yaptı.