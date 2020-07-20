Video Spor Emre Bol'dan flaş Muriqi sözleri! Ayrılık...

Emre Bol'dan flaş Muriqi sözleri! Ayrılık...

Emre Bol'dan flaş Muriqi sözleri! Ayrılık...
20.07.2020 | 00:29

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A Spor yorumcusu Emre Bol, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Vedat Muriqi muhtemelen Fenerbahçe kariyerindeki son maçı oynadı." ifadelerini kullandı.

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