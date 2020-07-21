Video Spor Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...
21.07.2020 | 19:33

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A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçeliler Mesut Özil'i rüyalarında görmeye devam edecek. "ifadelerini kullandı.

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