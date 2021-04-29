Emre Kocadağ Aboubakar'ın son durumunu açıkladı!
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Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, Aboubakar'ın Galatasaray maçına yetişme ihtimalini değerlendirdi.