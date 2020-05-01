Ender Bilgin: Her şeyin bir sonu var bu da geçecek

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılması hakkında konuşan Bilgin, "Her şeyin bir sonu var, bu da geçecek. Biraz daha sabır gerekiyor" dedi.