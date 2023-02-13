Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu | Video
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.
Telefon görüşmesinde Muslera, "Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun" diye sordu. Semih ise, sen Muslerasın. Galatasaraylıyım cevabını verdi. Muslara ise Maşallah Semih diye cevap verdi. Daha sonra bir isteğin var mı, diye soran Muslera'ya formanı istiyorum cevabını alınca, "hemen gönderiyorum" dedi.
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