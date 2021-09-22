Video Spor Ergin Ataman'dan Fatih Terim sözleri "Her sene şampiyon olacak diye bir şey yok" | Video

Ergin Ataman'dan Fatih Terim sözleri "Her sene şampiyon olacak diye bir şey yok" | Video

Ergin Ataman'dan Fatih Terim sözleri
22.09.2021 | 11:57

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2020-2021 sezonunda THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

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