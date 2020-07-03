Erman Toroğlu: 3 büyüklerin kurtulma şansı yok

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Kulüplerin yönetilme şeklini eleştiren Toroğlu, 3 büyüklerin ekonomik olarak kurtulma şansı olmadığını ifade ederken, şöyle konuştu: "Kulüp başkanı kulübü borca mı soktu? Attığı imzada sorumlu olacak. Öyle kulübü borca sokup kaçıp gitmeyecek. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kurtulma şansı yok. Arazileri satacaklar, satmazlarsa kurtuluşları yok" dedi.