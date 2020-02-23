Erman Toroğlu: Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Ezeli rakibine yenilen sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, başarısızlığın sorumlusunun Ali Koç olduğunu ifade ederek, "Bugün Fenerbahçe bu duruma düştüyse, Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım. Kimseyi suçlamasınlar" şeklinde konuştu.
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