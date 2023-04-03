Erman Toroğlu, Arda Güler'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde takımına penaltı kazandıran Arda Güler, geceye damga vurmuştu. Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında tartışma yaratan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
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