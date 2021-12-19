Erman Toroğlu, Başakşehir'in golünü değerlendirdi! Faul var mı?

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Başakşehir'in golü tartışmalara neden oldu. Erman Toroğlu, canlı yayında yaşanan pozisyonu değerlendirdi.