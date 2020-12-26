Erman Toroğlu: Derbide gerilecek olan takım Galatasaray olur

Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi 'Takım Oyunu' programında usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan flaş bir değerlendirme geldi. Toroğlu, "Bu maçta eğer Abdullah Avcı maçı kilitlerse gerilecek olan takım Galatasaray olur" dedi.