Video Spor Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak"

Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak"

Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak
03.01.2021 | 00:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak 01:06
Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak" 03.01.2021 | 00:10
Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 00:57
Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 03.01.2021 | 00:06
Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 00:50
Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 02.01.2021 | 23:46
Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video 00:33
Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video 02.01.2021 | 23:05
SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre... CANLI YAYIN | Video 08:02
SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre..." CANLI YAYIN | Video 02.01.2021 | 16:24
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 00:48
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 02.01.2021 | 00:10
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 05:57
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 01.01.2021 | 20:11
Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası... 02:36
Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası... 01.01.2021 | 16:13
Transfer haberi: Fenerbahçe ile Başakşehir'den takas görüşmesi! Edin Visca... 00:50
Transfer haberi: Fenerbahçe ile Başakşehir'den takas görüşmesi! Edin Visca... 01.01.2021 | 15:46
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer atağı! Fenerbahçe devre arasında da durmayacak | Video 02:26
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer atağı! Fenerbahçe devre arasında da durmayacak | Video 01.01.2021 | 15:19
Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi 2 gözde de yaralanma söz konusuydu | Video 02:16
Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi "2 gözde de yaralanma söz konusuydu" | Video 01.01.2021 | 12:56
SON DAKİKA! Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözleri ne durumda? Hastaneden CANLI YAYIN | Video 01:46
SON DAKİKA! Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözleri ne durumda? Hastaneden CANLI YAYIN | Video 01.01.2021 | 12:15
Fenerbahçe'ye yeni yılda yeni marş: Çubuklu Asalet | Video 02:38
Fenerbahçe'ye yeni yılda yeni marş: Çubuklu Asalet | Video 01.01.2021 | 11:49
Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak 04:28
Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak 01.01.2021 | 02:24
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Hayati tehlikesi bulunmuyor 02:51
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Hayati tehlikesi bulunmuyor 01.01.2021 | 02:23
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi 01:29
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi 31.12.2020 | 23:52
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla hastanede! 01:09
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla hastanede! 30.12.2020 | 15:08
Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli anlaşma! Thiam'ın maddesinde o madde... 00:32
Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli anlaşma! Thiam'ın maddesinde o madde... 29.12.2020 | 17:32
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferini Zeki Uzundurukan açıkladı! 00:33
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferini Zeki Uzundurukan açıkladı! 29.12.2020 | 16:46

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Diagne'ye anladığım kadarıyla takım arkadaşları da sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA