Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ardından, A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında konuşan Erman Toroğlu, Diagne ve Falcao için flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Falcao santrformuş! Gitti paralar. Diagne nerede? " dedi.