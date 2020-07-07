Erman Toroğlu: Emre böyle oynuyorsa diğerleri rezalat demektir

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Emre Belözoğlu'nu övdü. Toroğlu, "Emre hala böyle top oynuyorsa diğerleri rezalet demektir. Genelden bahsediyorum, sadece Fenerbahçe'den değil. Kendine bakması avantaj tabi." ifadelerini kullandı.