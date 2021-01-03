Erman Toroğlu: Galatasaray Feghouli'nin eksikliğini hissediyor

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Feghouli başka bir adam, o olduğu zaman iş başka oluyor. Şekli, ara topları, takımı oynatması, vuruşları, yokluğunu Galatasaray hissediyor" ifadelerini kullandı.